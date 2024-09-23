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21:18, 23 сентября 2024Бывший СССР

На Украине прямым попаданием поразили цех по сборке БПЛА

ТАСС: в Запорожье прямым попаданием поразили цех по сборке БПЛА

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье российские силы прямым попадание поразили цех завода «Мотор сич», в котором проводилась сборка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«"Мотор сич" - прямое попадание по цеху по сборке тяжелых БПЛА и авиадвигателей», — рассказал собеседник агентства. Другие подробности произошедшего не раскрываются.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры, не уточнив подробности. Чиновник добавил, что на место прибыли сотрудники экстренных служб.

2 сентября был нанесен удар тактической ракетой «Искандер» по гостинице в Запорожье, где располагались иностранные наемники. Там ликвидировано до 50 человек личного состава, в том числе 19 британских военных, еще около 20 военнослужащих получили ранения.

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      Евгений Силаев
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