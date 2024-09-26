Российский «Оберег» выдержал очередь из пулемета

Российский бронежилет «Оберег» выдержал обстрел из пулемета. Патроны калибра 7,62 на 54 миллиметра не смогли пробить изделие, сообщил «Ростех» в Telegram.
«Бронежилет "Оберег", разработанный нашим тульским заводом "Октава", выдержал очередь из пулемета. В ходе испытаний на полигоне в изделие была отстреляна очередь патронами 7,62 на 54. Бронеплита класса защиты Бр4 выдержала все попадания — пробитий не зафиксировано», — говорится в сообщении.
В госкорпорации подчеркнули, что при разработке средств индивидуальной защиты специалисты закладывают запас прочности, превышающий требования государственных стандартов. По предварительным оценкам, человек в обстрелянном «Обереге» мог получить незначительную ударную травму из-за деформации внутренней поверхности бронеплиты.
Также в «Ростехе» отметили, что аналоги подобного класса не обеспечивают такую степень защиты, несмотря на большую стоимость.
В июне стало известно, что завод «Октава» поставил первую партию саперных бронежилетов «Оберег-С» группе гуманитарного разминирования, которая работает в новых регионах России.