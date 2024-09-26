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17:55, 26 сентября 2024Силовые структуры

Российский военнослужащий сбежал из воинской части

МВД разыскивает сбежавшего из части в Армавире военнослужащего Кудрявцева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

МВД России объявило в федеральный розыск военнослужащего Василия Кудрявцева, сбежавшего из воинской части в Армавире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

В отношении беглеца возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Разыскиваемый мужчина 1972 года рождения зарегистрирован в Армавире.

10 сентября сообщалось, что в Екатеринбурге силовики задержали 65-летнего добровольца, который оставил воинскую часть в Донецкой народной республике и был в федеральном розыске.

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      Любовь Ширижик
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