Российский военнослужащий сбежал из воинской части

МВД разыскивает сбежавшего из части в Армавире военнослужащего Кудрявцева

МВД России объявило в федеральный розыск военнослужащего Василия Кудрявцева, сбежавшего из воинской части в Армавире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

В отношении беглеца возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Разыскиваемый мужчина 1972 года рождения зарегистрирован в Армавире.

10 сентября сообщалось, что в Екатеринбурге силовики задержали 65-летнего добровольца, который оставил воинскую часть в Донецкой народной республике и был в федеральном розыске.