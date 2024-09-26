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15:10, 26 сентября 2024Экономика

Рухнули акции всемирно известного разработчика видеоигр

FT: акции Ubisoft подешевели на 17 процентов из-за плохих финансовых прогнозов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

После того как всемирно известный разработчик видеоигр, французская компания Ubisoft ухудшила финансовый прогноз и отложила выпуск последней игры из серии Assassin's Creed, ее акции упали (утром 26 сентября) больше чем на 17 процентов. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Уточняется, что решение отложить запуск Assassin's Creed Shadows на три месяца было принято на фоне более слабых, чем ожидалось, продаж ее новой игры Star Wars Outlaws. А между тем компания возлагала большие надежды именно на эти две игры.

Акции компании в 2024 году рухнули более чем на 58 процентов, в результате чего ее рыночная стоимость достигла 1,23 миллиарда евро, что стало самым низким показателем за последние 10 лет.

Во второй половине мая 2024 года акции Ubisoft упали на 15 процентов, до 19,78 евро за штуку. Это был рекордно низкий уровень с 12 января 2023 года. Аналитики предсказали издателю видеоигр разочаровывающие результаты на 2024 год.

В начале марта 2022 года Ubisoft объявила о приостановке продаж видеоигр в России.

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