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12:42, 17 мая 2024Экономика

Акции игровой компании рухнули из-за негра-самурая

Акции Ubisoft рухнули на 15 % после анонса игры про негра-самурая

Фото: Scott Graham / Unsplash

Акции Ubisoft рухнули на 15 процентов, до 19,78 евро за штуку. Ценные бумаги игровой компании подешевели до рекордно низкого уровня с 12 января 2023 года, сообщает Bloomberg.

Ранее Ubisoft опубликовала слабый финансовый отчет, в котором заявила о корректировке операционного дохода до 401 миллиона евро. По словам аналитика CIC Markets Эрика Равари, прогнозы на текущий год будут разочаровывающими — эксперты изменили прогноз прибыли разработчика с 471 до 412 миллионов евро.

Кроме того, компания анонсировала новую часть видеоигры Assassin's Creed под названием Assassin's Creed Shadows. Одним из главных героев которых станет негр-самурай Ясукэ. После выхода трейлера игроки забросали видео дизлайками из-за выбора чернокожего героя для игры про средневековую Японию и открытие предзаказов еще до показа геймплея.

Ubisoft известен благодаря таким игровым франшизам, как Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Prince of Persia, Rayman, Tom Clancy's, and Watch Dogs. В начале марта 2022 года разработчик и издатель видеоигр сообщил о приостановке продаж своих продуктов на территории России и Белоруссии из-за начала боевых действий на Украине.

В ноябре 2023 года пользователи пожаловались, что в платной игре от Unisoft появляется всплывающая на весь экран реклама. Игроки в соцсетях рассказали, что с помощью баннера, который появляется во время прохождения игры Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft рекламирует скидку на игру Assassin's Creed Mirage. Баннер может открыться на весь экран во время перехода с уровня на уровень или при нажатии кнопки «пауза».

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      Вячеслав Агапов
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