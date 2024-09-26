Сестры решили изощренно отомстить любовнице отца и попали под суд

В Великобритании сестры решили отомстить любовнице отца и попали под суд

В Великобритании идет суд по делу двух сестер из графства Уэст-Йоркшир, которые решили изощренно отомстить бывшей любовнице отца и опубликовали ее фото на сайте интим-услуг. Об этом пишет The Sun.

В 2015 году Сара Браун из Уэзерби обнаружила у своего мужа Джеффа фотографии и видеозаписи его любовницы в обнаженном виде. В итоге она простила ему измену. Супруги сумели спасти брак, продолжили жить вместе и производили впечатление счастливой пары. Однако в 2022 году их дочери, — Софи и Элли, которым сейчас 27 и 24 года соответственно, решили отомстить женщине. Неизвестно, знали ли девушки об откровенных снимках любовницы отца раньше. Криминальный психолог в интервью изданию заявила, что, скорее всего, эти материалы попали к ним случайно в 2022-м, так как их действия не похожи на тщательно спланированную месть.

Девушки разместили снимки на сайте, предлагающем услуги эскорта, а в качестве контактного телефона указали номер мужа бывшей любовницы своего отца. Кроме того, они отправили сообщения дочери женщины с текстом: «Я сделаю все, чтобы твоя мамаша никогда не забыла, что сделала с моей семьей». Отмечается, что до этого девушка не знала о романе матери с Джеффом Брауном.

Личности мстительниц быстро установили. В итоге Софи с позором уволили из полиции Уэст-Йоркшира в апреле. На слушание дисциплинарной комиссии было сказано, что, являясь сотрудником правоохранительных органов, она точно знала, что совершает преступление.

Элли, которая, как установило следствие, была инициатором мести, находится под стражей. На последнем заседании судья заявил, что девушка «почти неизбежно» получит тюремный срок за распространение личных изображений без разрешения. Ей вынесут окончательный приговор в октябре. Родители мстительниц отказываются общаться с прессой, однако их адвокат заявил, что семья «испытывает огромный стресс».

Ранее жительница Китая узнала о многочисленных изменах партнера, сделала об этом презентацию на 58 страниц и выложила ее в интернет. Женщина узнала о неверности возлюбленного через девять месяцев после начала их романа.

