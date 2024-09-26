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08:01, 26 сентября 2024Из жизни

Скандальная порномодель переспала со 137 мужчинами за неделю и побила собственный рекорд

Бонни Блу

Бонни Блу. Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю, которая собиралась переспать со 130 британскими студентами за месяц, перевыполнила план. Об этом пишет Daily Star.

25-летняя модель прославилась после того, как занялась сексом со 122 студентами в Австралии и сняла это для своего аккаунта на платформе OnlyFans. В июле она пообещала, что вернется на родину в начале учебного года ради очередной порции контента с учащимися. Для них она уже приготовила подарочные пакеты, в которых будут ручки, карандаши, презервативы и бесплатная ссылка на ее аккаунт.

Блю рассказала, что, прибыв в Ноттингем, оповестила всех желающих, где находится, и скоро «18-летние девственники, компании друзей и студенты университета» выстроились в очередь. «Я начала в четыре часа дня и закончила в шесть утра. За это время я переспала с 137 студентами и лишила девственности четверых», — описала порномодель первый день своего тура.

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Австралийка отметила, что для участия в съемках с ней допускались только совершеннолетние мужчины, которые могли предоставить соответствующие документы. «Я фотографирую все удостоверения, а затем они заполняют форму о согласии. У меня был один мальчик, который пришел с документом брата. Я заметила это до того, как он начал заполнять форму, и его выгнали», — заявила Блю.

Сейчас модель собирается продолжить свою акцию в Бирмингеме, а 29 сентября она отправится в Лондон.

Ранее Блю призналась, что в подготовке к первым порносъемкам ей помогал отец. Родитель помог ей выучить 12 страниц сценария.

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      Никита Савин
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