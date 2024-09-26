Состояние матери Агутина ухудшилось

Mash: самочувствие матери Леонида Агутина ухудшилось из-за панкреатита

Состояние матери российского певца Леонида Агутина ухудшилось из-за обострения панкреатита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на фоне этого за последние несколько дней женщине неоднократно вызывали скорую. При этом, по данным источника, она отказалась от госпитализации. Мать артиста предпочла остаться дома, так как опасается, что в медучреждении ей станет хуже из-за болезни Паркинсона.

Ранее был раскрыт гонорар Леонида Агутина за концерт. По словам продюсера Сергея Дворцова, на сегодняшний день исполнитель хита «На сиреневой Луне» пользуется максимальным спросом, в особенности на частных мероприятиях.