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14:45, 26 сентября 2024Культура

Состояние матери Агутина ухудшилось

Mash: самочувствие матери Леонида Агутина ухудшилось из-за панкреатита
Людмила Агутина

Людмила Агутина. Кадр: Динара Кадырова / YouTube

Состояние матери российского певца Леонида Агутина ухудшилось из-за обострения панкреатита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на фоне этого за последние несколько дней женщине неоднократно вызывали скорую. При этом, по данным источника, она отказалась от госпитализации. Мать артиста предпочла остаться дома, так как опасается, что в медучреждении ей станет хуже из-за болезни Паркинсона.

Ранее был раскрыт гонорар Леонида Агутина за концерт. По словам продюсера Сергея Дворцова, на сегодняшний день исполнитель хита «На сиреневой Луне» пользуется максимальным спросом, в особенности на частных мероприятиях.

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      Варвара Кошечкина
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