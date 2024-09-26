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18:01, 26 сентября 2024Экономика

США расширили антироссийский санкционный список

Минфин США: в санкционный список внесена организация Cryptex

Фото: Jim Bourg / Reuters

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США расширило санкционный список. Об этом сообщается на сайте этого ведомства.

Согласно опубликованной информации, персональные санкции (SDN) отныне вводятся против организации Cryptex, которая также известна как International payment service provider LLC. Кроме того, в этот список внесен гражданин России Сергей Сергеевич Иванов (он же Талион; он же UAPS) 1980 года рождения.

В начале сентября США внесли в SDN-список две индийские компании и их корабли за предполагаемую связь с российским проектом «Арктик СПГ-2». В перечень попали Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping Opc Private Limited. Кроме того, рестрикции затронули газовозы Mulan и New Energy.

По словам сенатора Ольги Епифановой, из-за санкционного давления граждане России могут испытывать трудности при открытии счетов в иностранных банках, проведении денежных переводов и использовании платежных систем. Некоторые западные вузы могут объявлять неформальные бойкоты для желающих там учиться россиян.

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