Стало известно о российском депутате на борту пропавшего под Архангельском вертолета

Mash: на пропавшем под Архангельском Robinson находился депутат гордумы Сметанин

На борту пропавшего в Архангельской области вертолета Robinson R44 находился депутат гордумы столицы региона Сергей Сметанин. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, вертолет принадлежит Алексею Семенову — владельцу местной компании, занимающейся металлоломом. Он также находился на борту воздушного судна.

Ранее сообщалось, что один из находившихся на борту вертолета россиян перед вылетом отправил родным сообщение, что будет дома через три часа. Однако по прошествии этого времени экипаж на связь так и не вышел.

О пропаже с радаров частного вертолета с двумя людьми на борту стало известно вечером 26 сентября. Воздушное судно выполняло рейс из поселка Бычье в поселок Карандашевская. Как сообщили в экстренных службах, Robinson R44 не прибыл в место назначения в указанное время и не выходит на связь.