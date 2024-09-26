Стало известно об отправленном перед вылетом пропавшего в России вертолета сообщении

Россиянин с пропавшего под Архангельском вертолета перед вылетом написал родным

Перед вылетом пропавшего под Архангельском частного вертолета Robinson один из находившихся на борту россиян связался с родными, отправив им сообщение, что через три часа будет дома. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, по прошествии этого времени экипаж на связь больше не выходил.

Ранее сообщалось, что пропавший вертолет вылетел без разрешения. Кроме того, Robinsonне был приписан ни к одному из аэродромов.

О пропаже с радаров частного вертолета Robinson R44, выполнявшего рейс из поселка Бычье в поселок Карандашевская стало известно вечером 26 сентября. Как сообщили в экстренных службах, воздушное судно с двумя людьми не прибыло в место назначения в указанное время и не выходит на связь.