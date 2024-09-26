Пропавший в небе над Россией частный вертолет вылетел без разрешения

Shot: пропавший в Архангельской области частный вертолет вылетел без разрешения

Пропавший в Архангельской области частный вертолет Robinson вылетел без разрешения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, борт не был приписан ни к одному из аэродромов. Сейчас выясняется, находился ли владелец на воздушном судне в момент его пропажи с радаров.

Об инциденте стало известно ранее 26 сентября. По данным «Интерфакса», на борту частного борта находились два человека. Известно, что вертолет выполнял рейс из поселка Бычье в поселок Карандашевская.

В начале сентября на Камчатке разбился вертолет Ми-8 санавиации. Одной из возможных версий случившегося специалисты называли удар молнии, что привело к отказу рулевого управления.