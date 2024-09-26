Уролог назвал шесть основных причин импотенции

Уролог Сергей Королев перечислил шесть факторов, которые провоцируют у мужчин проблемы с потенцией. Его слова цитирует Life.ru.

Первой возможной причиной импотенции врач назвал плохое психо-эмоциональное состояние. По его словам, оно может быть вызвано стрессом, хронической усталостью, сильным нервным напряжением, депрессией, зацикленностью на порнографии или недостаточным половым воспитанием.

Еще одна причина, продолжил врач, — это заболевания сосудистой системы. Он пояснил, что основными факторами риска эректильной дисфункции являются диабет, атеросклероз и артериальная гипертензия. Кроме того, врач предупредил, что серьезные последствия для мужского здоровья имеет курение, которое отравляет организм и вредит здоровью сосудов.

Кроме того, Королев отметил, что проблемы с потенцией могут возникнуть на фоне травмы полового члена, позвоночника или костей таза. Он добавил, что тяжелые последствия возникают после введения в пенис различных жидкостей, гелей, масел и инородных тел.

Также причинами эректильной дисфункции могут быть гормональные сбои и отравления токсинами, как правило алкоголем или психотропными веществами.

Ранее мужчин предупредили о проблемах с потенцией из-за привычки игнорировать стресс. Руководитель урологической клиники «Европейский Медицинский Центр», эксперт сообщества UmetEXPERTS Николай Григорьев указал, что нервное напряжение вредит не только половой функции, но и провоцирует серьезные заболевания сердца.