В ДНР рассказали об оказании помощи жителям Украинска

Пушилин: в Украинске находится до трех тысяч человек, им оказывается помощь

От 1500 до 3000 мирных жителей находятся в недавно взятом Вооруженными силами России под контроль Украинске в Донецкой народной республике (ДНР), им оказывается помощь. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Украинск имел важное значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому они долгое время пытались не допустить продвижения российских войск на его территорию. Пушилин добавил, что сейчас жителям города помогают военные, но скоро профильные ведомства приступят к выполнению всех мероприятий в рамках своей компетенции.

Украинск стал российским 17 сентября. В тот день российские солдаты вывесили флаг на вентиляционном стволе шахты на окраине города.