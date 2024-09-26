В Голливуде — грандиозный секс-скандал. В походах на тайные вечеринки с оргиями подозревают Ди Каприо, Джей Ло и Бейонсе

Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лопес заподозрили в участии в вечеринках Дидди

На фоне ареста рэпера Пафф Дэдди (также известного, как Дидди и Шон Комбс) за рэкет, секс-траффикинг и сутенерство СМИ опубликовали имена звезд Голливуда и поп-музыки, которые были замечены на вечеринках скандального артиста. Среди них оказались некоторые из самых известных актеров и певиц. Об этом сообщает Page Six.

Таблоиды припомнили звездам участие в вечеринках рэпера Дидди

На фоне скандала таблоиды опубликовали архивные фотографии со светских вечеринок, которые проводил Шон Комбс (также известный, как Дидди и Пафф Дэдди). Среди звездных посетителей его мероприятий были замечены, в частности, Леонардо Ди Каприо, Эштон Кутчер, Сара Джессика Паркер, Пэрис Хилтон, Марта Стюарт, Арета Франклин, Джей-Зи, Бейонсе и Дженнифер Лопес, с которой Дидди находился в романтических отношениях с 1999 по 2001 год.

Впрочем, никаких доказательств того, что знаменитости были вовлечены в какие-либо нелегальные занятия и преступные действия, журналисты не обнаружили. Анонимные очевидцы сообщают, что на вечеринках Дидди были тайные комнаты, где мужчины и женщины, включая известных артистов, подвергались унижениям и были вовлечены в занятия сексом в обмен на деньги и обещания музыкальных контрактов.

Дидди был арестован 17 сентября

Полиция в Нью-Йорке заключила под стражу рэпера и предпринимателя Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Хип-хоп-артисту предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве.

Арест артиста произошел 17 сентября. Сообщалось, что сотрудники полиции вечером в понедельник ворвались в отель, где остановился Комбс, и задержали его.

Утверждается, что музыкант «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний, защите своей репутации и сокрытию улик, указывающих на противоправные действия», пишет Forbes.

Позже к этому добавились обвинения в поджоге автомобиля с использованием коктейля Молотова в составе группы лиц по предварительному сговору. Имя владельца машины не раскрывается, однако вменяемые Дидди действия, вероятно, связаны с поджогом машины рэпера Кида Кади (настоящее имя — Скотт Мескади) в 2012 году. Комбс якобы угрожал взорвать автомобиль артиста, заподозрив его в романтической связи с его бывшей возлюбленной, певицей и актрисой Кэсси (Кассандра Вентура).

Арест произошел после публикации видео с избиениями певицы Кэсси

В мае телеканал CNN опубликовал запись нападения Комбса на Вентуру. На кадрах видно, как Комбс швыряет Кэсси на пол, пинает и таскает по коридору за одежду. Известно, что происходящее датируется 2016 годом.

В конце ноября 2023 года 37-летняя Кассандра в судебном иске обвинила Комбса в изнасиловании. Она также рассказала о крайне жестоких и систематических избиениях со стороны бывшего возлюбленного на протяжении десяти лет совместной жизни. Кассандра заявила, что Дидди подсадил ее на алкоголь и опиаты и заставлял ее заниматься сексом с другими мужчинами, снимая этот процесс на камеру.

Комбсу удалось уладить дело вне суда. Это произошло в течение суток после подачи Кассандрой иска. Артистка туманно объяснила, что согласилась на условия, по которым «у нее сохраняется некий уровень контроля». Дидди утверждал, что внесудебный договор с Кэсси не равноценен признанию им вины в обвинениях.

После обвинений Кассандры последовали другие иски

Вслед за Вентурой иск против Комбса подала Джой Дикерсон-Нил, утверждавшая, что в 1991 году рэпер накачал ее наркотиками, изнасиловал на камеру и распространил ролик в интернете. Третьей истицей стала Лиза Гарднер, обвинившая Комбса и вокалиста группы Guy Аарона Холла в удушении до потери сознания и изнасиловании.

Затем хип-хоп-артиста обвинили в секс-траффикинге и групповом изнасиловании 17-летней девушки, а в соучастниках указывался рэпер и бывший глава лейбла Комбса Bad Boy Records по прозвищу Джо Хукер (Эрве Пьер).

Последний на данный момент иск в адрес Дидди был подан Талией Грейвс, которая утверждает, что в 2001 году рэпер предложил ей стакан вина, от которого девушке стало плохо. По ее словам, она потеряла сознание и была изнасилована двумя мужчинами, связавшими ей руки за спиной.