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23:46, 26 сентября 2024Спорт

В греческом клубе объявили о трансфере Черышева

Россиянин Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониса»

Фото: YIANNIS KOURTOGLOU / Reuters

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониоса». О трансфере объявлено на странице клуба в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Контракт был подписан 26 сентября после успешного прохождения игроком медицинского обследования. «Я очень рад, что с сегодняшнего дня официально являюсь футболистом "Паниониоса"! Готов упорно работать, чтобы помочь команде достичь поставленных целей и порадовать болельщиков!» — заявил Черышев.

«Панионис» базируется в пригороде Афин. Команда выступает во второй по силе лиге Греции.

Последним клубом Черышева была итальянская «Венеция», которую он покинул 1 июля по истечении контракта. Ранее футболист выступал за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал». Также в его активе 12 голов в 33 матчах в составе сборной России.

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      Дарья Коршунова
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