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02:43, 26 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве слышны звуки взрывов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Информация о первой серии взрывов появилась в 1:42 по московскому времени. Подробности произошедшего не уточнялись.

Спустя менее часа в городе вновь прогремел взрыв. Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Жителям рекомендовали находиться в укрытиях.

24 сентября в Харькове произошел сильный взрыв. В тот же день взрыв раздался в городе Павлограде Днепропетровской области Украины. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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