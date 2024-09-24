В украинском городе произошел сильный взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о сильном взрыве в городе

В Харькове произошел сильный взрыв. Об этом сообщил глава украинского города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове раздался сильный взрыв. Будьте осторожны», — написал мэр.

Другие подробности произошедшего Терехов не привел.

Ранее руководитель администрации Полтавской области Украины Филипп Пронин сообщил, что в регионе поврежден объект энергетической инфраструктуры. По его словам, часть потребителей осталась без света.

Позднее взрыв раздался в городе Павлограде Днепропетровской области Украины. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.