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04:27, 24 сентября 2024Бывший СССР

В украинском городе произошел сильный взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о сильном взрыве в городе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошел сильный взрыв. Об этом сообщил глава украинского города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове раздался сильный взрыв. Будьте осторожны», — написал мэр.

Другие подробности произошедшего Терехов не привел.

Ранее руководитель администрации Полтавской области Украины Филипп Пронин сообщил, что в регионе поврежден объект энергетической инфраструктуры. По его словам, часть потребителей осталась без света.

Позднее взрыв раздался в городе Павлограде Днепропетровской области Украины. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

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      Евгений Силаев
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