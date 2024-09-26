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13:00, 30 сентября 2024Мир

В Кремле предупредили о приближающейся гуманитарной катастрофе в Ливане

Песков: бомбежки в Ливане ведут к гуманитарной катастрофе, как в секторе Газа

Фото: Bulkin Sergey / loballookpress.com

Малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане ведут к гуманитарной катастрофе, как в секторе Газа. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Неизбежно это повлечет гуманитарную катастрофу, такую же, как мы наблюдаем в Газе», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, эти последствия не могут не вызывать глубочайшую озабоченность и оставлять Москву безучастной.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) заявил, что Россия прилагает активные усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Дипломат напомнил, что Москва поддерживает резолюцию, согласно которой Израиль должен вывести войска с юга Ливана, а «Хезболла» — отойти к северу от реки Литани.

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      Семен Александров
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