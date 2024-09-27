Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:50, 27 сентября 2024Мир

Лавров рассказал о роли России в урегулировании ближневосточного конфликта

Лавров: РФ прилагает усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Россия прилагает активные усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. О роли страны в решении конфликта рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

Министр напомнил, что Россия поддерживает резолюцию Совбеза организации, согласно которой Израиль должен вывести войска с юга Ливана, а «Хезболла» — отойти к северу от реки Литани.

«Со своей стороны мы прилагаем активные дипломатические усилия для деэскалации ситуации, предотвращения самого катастрофического сценария. Готовы к координации с международными и региональными партнерами в этих целях. Исходим из того, что безопасность любого государства не должна обеспечиваться за счет ущемления безопасности других», — сказал Лавров.

Ранее израильский постпред при ООН Дэнни Данон, комментируя новую атаку на Бейрут, заявил, что Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 октября. Какие изменения ждут россиян?

      Белоруссия и Россия подготовили договор о гарантиях безопасности

      Индия не захотела покупать газ с «Арктик СПГ 2»

      ЦАХАЛ заявила об ударах по подземным стратегическим объектам под Бейрутом

      Обнаружены важные для зарождения жизни структуры

      США и Ирак договорились о выводе американских войск

      Иран призвал срочно созвать заседание ОИС из-за действий Израиля

      Встреча Зеленского и Трампа вызвала споры на Украине

      В Германии супружескую пару задержали за показ российских каналов

      В МИД России назвали способ завершить конфликт на Ближнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше