Лавров рассказал о роли России в урегулировании ближневосточного конфликта

Лавров: РФ прилагает усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Россия прилагает активные усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. О роли страны в решении конфликта рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

Министр напомнил, что Россия поддерживает резолюцию Совбеза организации, согласно которой Израиль должен вывести войска с юга Ливана, а «Хезболла» — отойти к северу от реки Литани.

«Со своей стороны мы прилагаем активные дипломатические усилия для деэскалации ситуации, предотвращения самого катастрофического сценария. Готовы к координации с международными и региональными партнерами в этих целях. Исходим из того, что безопасность любого государства не должна обеспечиваться за счет ущемления безопасности других», — сказал Лавров.

Ранее израильский постпред при ООН Дэнни Данон, комментируя новую атаку на Бейрут, заявил, что Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном.