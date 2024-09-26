В МИД рассказали о процессе снятия запрета с «Талибана»

МИД РФ: процесс снятия террористического статуса с «Талибана» не будет быстрым

Процесс снятия террористического статуса с «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в России не будет быстрым, поскольку для этого нужно будет внести изменения в законодательство. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, власть «Талибана» в Афганистане является объективной реальностью, с которой нужно считаться. Дипломат добавил, что Россия, как и многие другие государства, готова к сотрудничеству с действующими афганскими властями.

«Очевидно, что без снятия с "Талибана"* статуса террористической организации сделать это невозможно. Ряд стран-соседей это сделали. Процесс этот, однако, не быстрый, он связан с необходимостью внесения изменений в российское законодательство», — рассказал Руденко.

Ранее «Талибан» захотел отправить вице-премьера и главу политического крыла группировки Абдула Гани Барадара на предстоящий в октябре саммит БРИКС в Казани. «Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в том числе заместителя премьер-министра», — указали талибы.