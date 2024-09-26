В российском регионе объявлен план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматом

RT: полиция ввела в Подмосковье план «Перехват» из-за срочника с автоматом

Начало событий в новости Появилось фото сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» военнослужащего

В Московской области полиция объявила план «Перехват» по поиску сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» 19-летнего срочника с автоматом. Об этом сообщает RT.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения беглеца, полиция распространяет ориентировки.

Ранее было обнародовано фото военнослужащего. Молодой человек — уроженец Рязани Даниил Ф. Он служит по призыву в Преображенском полку.

Известно, что служащий находился в многофункциональном огневом центре, но в какой-то момент пропал. По предварительным данным, при себе у военного автомат и боекомплект к нему.