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20:41, 26 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе объявлен план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматом

RT: полиция ввела в Подмосковье план «Перехват» из-за срочника с автоматом
Начало событий в новости Появилось фото сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» военнослужащего

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Московской области полиция объявила план «Перехват» по поиску сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» 19-летнего срочника с автоматом. Об этом сообщает RT.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения беглеца, полиция распространяет ориентировки.

Ранее было обнародовано фото военнослужащего. Молодой человек — уроженец Рязани Даниил Ф. Он служит по призыву в Преображенском полку.

Известно, что служащий находился в многофункциональном огневом центре, но в какой-то момент пропал. По предварительным данным, при себе у военного автомат и боекомплект к нему.

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      Любовь Ширижик
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