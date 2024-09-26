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17:38, 26 сентября 2024Силовые структуры

Военнослужащий с автоматом сбежал из подмосковного парка «Патриот»

Mash: из парка «Патриот» в Подмосковье сбежал военнослужащий с автоматом

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники полиции ищут 19-летнего военнослужащего, который сбежал с оружием из парка «Патриот» в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, молодой человек — уроженец Рязани по имени Даниил Ф. Он служит по призыву в Преображенском полку.

Известно, что служащий находился в многофункциональном огневом центре, но в какой-то момент пропал. Сейчас нарядам полиции разослали на него ориентировки. По предварительным данным, при себе у военного автомат и боекомплект к нему.

Ранее из психиатрической больницы на Сахалине сбежал 37-летний рецидивист-педофил с ножницами. В медицинское учреждение мужчину привезли для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Следственный комитет уже начал проверку о халатности сотрудников УФСИН.

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      Олеся Мицкевич
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