Появилось фото сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» военнослужащего

В сети появилось фото сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» срочника

В сети появилось фото сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» 19-летнего срочника. Кадр опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На фото военнослужащий в форме Вооруженных сил России.

Молодой человек — уроженец Рязани Даниил Ф. Он служит по призыву в Преображенском полку.

Известно, что служащий находился в многофункциональном огневом центре, но в какой-то момент пропал. Сейчас нарядам полиции разослали на него ориентировки. По предварительным данным, при себе у военного автомат и боекомплект к нему.