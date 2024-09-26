В США оценили «летающий РПГ-26»

Forbes: российский дрон с РПГ позволит поражать цели на большой дальности

Российский квадрокоптер с противотанковым гранатометом РПГ-26, который сделали по запросу бойцов с угледарского направления, позволит поражать цели на большой дальности. Перспективы «летающих РПГ» оценили в публикации американского издания Forbes.

Автор обратил внимание на российский беспилотник, который уже прошел испытания. FPV-дрон с грузоподъемностью 12 килограммов развивает скорость до 60 километров в час, а дальность его полета составляет 30 километров. РПГ-26, которым вооружили дрон, способен пробить до 440 миллиметров брони.

В публикации предположили, что стрельба из «летающего РПГ» потребует высокой квалификации оператора. «Ракетные установки достаточно точны, но стрельба из них с беспилотника потребует некоторой утонченности, чтобы достичь уровня точности, уже достигнутого бомбардировщиками», — пишет автор.

Он отметил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), устанавливаемые на машины и укрепления в зоне СВО, обеспечивают защиту в радиусе около 100 метров. Дальность стрельбы РПГ-26 составляет 170 метров, поэтому дрон сможет поражать цели, не заходя в зону действия средств РЭБ противника.

В июне стало известно, что российские военные испытали грузовой квадрокоптер «Перун», который способен нести противотанковый ракетный комплекс «Конкурс».