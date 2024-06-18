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12:27, 18 июня 2024Наука и техника

В России испытали способный нести ракеты дрон

Российские бойцы испытали способный нести ПТРК дрон «Перун»

Кадр: «RT на русском» / RuTube

Российские военные испытали грузовой квадрокоптер «Перун», который способен нести противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), на запорожском направлении. Соответствующие кадры показал военкор RT Илья Васюнин.

Отмечается, что идея создания такого дрона пришла бойцу с позывным Солза, когда он выполнял задачи между Соледаром и Артемовском. «Летаем, зависаем над посадкой, и просто ведем огонь. Его даже не слышно на такой дистанции», — сказал российский военный.

Также аппарат можно применять для создания засад. Приземлившийся дрон может поразить цель и оперативно улететь. Аппарат на видео оснащен ПТРК «Конкурс», который может пробить до 250 миллиметров брони под углом 60 градусов. Кроме того, «Перун» может эвакуировать людей и доставлять на передовую боеприпасы или воду. На видео показали доставку около 60 килограммов продуктов при помощи дрона.

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Ранее в июне полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что дрон «Перун», который создали в группировке войск «Днепр» Вооруженных сил России, позволит выполнять задачи с наименьшими потерями. Аппарат с грузоподъемностью 200 килограммов работает под управлением российского программного обеспечения.

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      Даниил Иринин
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