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20:42, 17 июня 2024Наука и техника

В России оценили беспилотного «Перуна»

Матвийчук: беспилотник «Перун» позволит выполнять задачи с наименьшими потерями
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Ударно-транспортный дрон «Перун», который создали в группировке войск «Днепр» Вооруженных сил России, позволит выполнять задачи с наименьшими потерями. Возможности беспилотника оценил полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я не знаю, насколько он повлияет на ход СВО, но, я думаю, что это позволит нашим ребятам выполнять поставленные задачи с наименьшими потерями. Я полагаю, что уникальность в расчетах систем именно подъемной силы, а также в системе управления такого аппарата», — сказал он.

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Ранее в июне в ролике Минобороны России рассказали о создании дрона «Перун». Аппарат с грузоподъемностью 200 килограммов работает под управлением российского программного обеспечения. «Перун» может доставлять тяжелые грузы, эвакуировать раненых и выполнять разведывательные задачи.

В январе стало известно об испытаниях российского квадрокоптера «Перун-Ф», который вооружили противотанковым ракетным комплексом «Конкурс». Беспилотник предназначен для нанесения одиночных ударов по бронетехнике противника.

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