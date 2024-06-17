В России оценили беспилотного «Перуна»

Матвийчук: беспилотник «Перун» позволит выполнять задачи с наименьшими потерями

Ударно-транспортный дрон «Перун», который создали в группировке войск «Днепр» Вооруженных сил России, позволит выполнять задачи с наименьшими потерями. Возможности беспилотника оценил полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я не знаю, насколько он повлияет на ход СВО, но, я думаю, что это позволит нашим ребятам выполнять поставленные задачи с наименьшими потерями. Я полагаю, что уникальность в расчетах систем именно подъемной силы, а также в системе управления такого аппарата», — сказал он.

Ранее в июне в ролике Минобороны России рассказали о создании дрона «Перун». Аппарат с грузоподъемностью 200 килограммов работает под управлением российского программного обеспечения. «Перун» может доставлять тяжелые грузы, эвакуировать раненых и выполнять разведывательные задачи.

В январе стало известно об испытаниях российского квадрокоптера «Перун-Ф», который вооружили противотанковым ракетным комплексом «Конкурс». Беспилотник предназначен для нанесения одиночных ударов по бронетехнике противника.