В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»

«РГ»: в России испытали квадрокоптер «Перун-Ф» с ПТРК «Конкурс»

Квадрокоптер «Перун-Ф», который вооружили противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Конкурс», испытали в России. На запись испытаний обратила внимание «Российская газета».

Отмечается, что дрон может применять ПТРК с земли и с воздуха. «Перун-Ф», который обладает эффективной дальностью командно-телеметрических каналов до 55 километров, способен наносить одиночные удары по выдвигающейся бронетехнике противника.

Квадрокоптер может нести один контейнер с противотанковой ракетой. После выстрела «Перуну» необходимо вернуться в тыл для перезарядки.

ПТРК «Конкурс» приняли на вооружение в 1974 году. Дальность стрельбы ПТРК днем составляет до четырех километров. «Конкурс» может пробить до 250 миллиметров брони под углом 60 градусов.

Ранее в январе в конструкторском бюро «МиС» сообщили о создании возвращающегося в точку старта при потере связи с оператором в условиях радиоэлектронного противодействия дрона мультироторного типа.