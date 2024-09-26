В США оценили вероятность разрешения ВСУ наносить удары по территории России

Дипломат Фриман: у Джо Байдена требуют повысить ставки в конфликте на Украине

Президент США Джо Байден еще не принял решение об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием по территории России, хотя на него оказывают давление по этому вопросу. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы) и приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Администрация Джо Байдена испытывает давление со стороны ряда конгрессменов, требующих повысить ставки [в конфликте на Украине]», — отметил он, пытаясь оценить вероятность того, разрешит ли американский лидер ВСУ наносить удары по российской территории.

При этом российский президент Владимир Путин ранее неоднократно предупреждал, что данное решение может привести к полномасштабной войне России и НАТО. Однако часто американское руководство предупреждения Москвы игнорировало, напомнил дипломат. Кроме того, по словам Фримана, США раньше уклонялись от поставок ряда категорий вооружения для Украины, но в итоге их поставили, когда это было необходимо ВСУ.

Ранее стало известно о решении Джо Байдена передать Украине планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon — JSOW). С их помощью ВСУ смогут наносить удары в пределах действия украинской авиации.