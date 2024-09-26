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00:15, 27 сентября 2024Мир

В США оценили вероятность разрешения ВСУ наносить удары по территории России

Дипломат Фриман: у Джо Байдена требуют повысить ставки в конфликте на Украине

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден еще не принял решение об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием по территории России, хотя на него оказывают давление по этому вопросу. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы) и приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Администрация Джо Байдена испытывает давление со стороны ряда конгрессменов, требующих повысить ставки [в конфликте на Украине]», — отметил он, пытаясь оценить вероятность того, разрешит ли американский лидер ВСУ наносить удары по российской территории.

При этом российский президент Владимир Путин ранее неоднократно предупреждал, что данное решение может привести к полномасштабной войне России и НАТО. Однако часто американское руководство предупреждения Москвы игнорировало, напомнил дипломат. Кроме того, по словам Фримана, США раньше уклонялись от поставок ряда категорий вооружения для Украины, но в итоге их поставили, когда это было необходимо ВСУ.

Ранее стало известно о решении Джо Байдена передать Украине планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon — JSOW). С их помощью ВСУ смогут наносить удары в пределах действия украинской авиации.

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      Дмитрий Попов
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