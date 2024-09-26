В США предложили Украине немедленно призвать еще 300 тысяч человек

Foreign Affairs: мобилизация 300 000 человек позволит Украине добиться прорыва

Немедленная мобилизация 300 000 человек позволит Украине добиться прорыва на фронте. Это в своей статье для журнала The Foreign Affairs заявил экс-глава европейского направления Совета национальной безопасности США Александр Виндман.

По словам бывшего чиновника, призыв такого количества украинцев позволит «без ущерба для экономики» добиться серьезных военных успехов, когда новобранцы после надлежащего обучения западными инструкторами будут «готовы наступать в следующем году».

«Не надо учить украинцев, как воевать, но необходимо объяснять, как действовать слаженно для преодоления обороны», — пояснил он.

Виндман подчеркнул, что вместе с тем Киев должен убедить своих западных союзников и, прежде всего США, начать новые поставки вооружений из находящихся в Европе арсеналов НАТО.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал власти Украины лишать гражданства за уклонение от мобилизации.