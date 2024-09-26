В VK разработали сервис для переноса почты из Gmail

Более полутора миллионов россиян перенесли свою почту из Gmail на Xmail

Для сохранения пользовательских данных в VK разработали специальной сервис для переноса писем из почтовых ящиков Gmail на Xmail.ru. Об этом стало известно из пресс-релиза VK, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

При переходе на новый домен пользователи смогут сохранить прежнее имя аккаунта, который будет заканчиваться на xmail.ru. Станет доступна функция привязки новой почты к аккаунту на «Госуслугах» и другим сервисам. С момента запуска данного сервиса им успели воспользоваться более 1,6 миллиона россиян.

Помимо этого, было разработано приложение, позволяющее переносить файлы из любого облачного хранилища через «Облако Mail». Для скачивания данного приложения в VK посоветовали использовать магазин приложений RuStore, являющийся официальным в России.

Ранее сообщалось, что частное облако VK Cloud получило сертификацию ФСТЭК России. Это значит, что платформа полностью соответствует требованиям безопасности информации по четвертому уровню доверия и четвертому классу защиты и техусловий на продукт.