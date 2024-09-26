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01:45, 26 сентября 2024Экономика

В России введут новые меры по сдерживанию цен на яйца

«Известия»: торговым сетям в РФ запретят получать вознаграждение за продажу яиц

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

В России введут новый механизм сдерживания цен на яйца, пишут «Известия». Согласно новым мерам, торговым сетям запретят получать вознаграждения от поставщиков в размере пяти процентов за реализацию товара. Данный проект постановления правительства, подготовленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС), поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз.

Яйца первой и второй категорий будут внесены в перечень социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. В настоящий момент к таким товарам относятся хлеб, мясо кур, молоко.

«Данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей», — объяснили в пресс-службе Минсельхоза. В ведомстве уточнили, что с конца прошлого года наблюдается снижение отпускных цен на яйца.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил о появлении признаков того, что в России заканчивается сезонное снижение цен на овощи. Помимо прочего, подорожали два продукта питания.

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      Маргарита Пименова
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