Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды попытались прорвать границу в районе Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье», — говорится в сообщении.
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В этот же день российский вертолет Ка-52 ударил по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. В результате атаки авиационными ракетами были уничтожены техника и личный состав противника.