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13:45, 26 сентября 2024Россия

ВСУ трижды попытались прорвать границу в районе Курской области

Минобороны России сообщило о ходе пресечения прорывов ВСУ через границу

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды попытались прорвать границу в районе Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье», — говорится в сообщении.

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В результате боевых действий украинские подразделения потеряли до 40 человек, два автомобиля и четыре боевые бронированные машины, добавили в оборонном ведомстве.

В этот же день российский вертолет Ка-52 ударил по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. В результате атаки авиационными ракетами были уничтожены техника и личный состав противника.

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      Никита Абрамов
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