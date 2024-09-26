Минобороны России сообщило о ходе пресечения прорывов ВСУ через границу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды попытались прорвать границу в районе Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье», — говорится в сообщении.

В результате боевых действий украинские подразделения потеряли до 40 человек, два автомобиля и четыре боевые бронированные машины, добавили в оборонном ведомстве.

В этот же день российский вертолет Ка-52 ударил по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. В результате атаки авиационными ракетами были уничтожены техника и личный состав противника.