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11:30, 26 сентября 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ причастных к терактам на российских объектах связи показали на видео

ФСБ показала на видео задержание причастных к терактам на объектах связи

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ФСБ показала на видео задержание причастных к терактам на железной дороге и объектах связи. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики подъезжают к двум молодым людям, укладывают их на землю и фиксируют руки наручниками. После этого задержанных разводят по машинам, где они признаются в поджогах. По словам одного из них, они также получили задание на поджог поезда.

Другой задержанный рассказал, что в одном из мессенджеров на них вышел неизвестный и предложил устраивать поджоги за деньги. В результате молодые люди подожгли три вышки сотовой связи, после чего получили от куратора инструкцию по созданию взрывчатых веществ для «более серьезных проектов».

Еще один молодой человек признался в получении задания на подрыв или поджог самолета. Перед этим они с товарищем повредили вышку оператора сотовой связи.

О задержании шести человек в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях, которые, по данным силовиков, совершали теракты на железной дороге и объектах связи, стало известно ранее 26 сентября. В отношении всех фигурантов возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Они также проходят подозреваемыми по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

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      Илона Палей
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