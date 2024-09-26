Задержание ФСБ причастных к терактам на российских объектах связи показали на видео

ФСБ показала на видео задержание причастных к терактам на объектах связи

ФСБ показала на видео задержание причастных к терактам на железной дороге и объектах связи. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики подъезжают к двум молодым людям, укладывают их на землю и фиксируют руки наручниками. После этого задержанных разводят по машинам, где они признаются в поджогах. По словам одного из них, они также получили задание на поджог поезда.

Другой задержанный рассказал, что в одном из мессенджеров на них вышел неизвестный и предложил устраивать поджоги за деньги. В результате молодые люди подожгли три вышки сотовой связи, после чего получили от куратора инструкцию по созданию взрывчатых веществ для «более серьезных проектов».

Еще один молодой человек признался в получении задания на подрыв или поджог самолета. Перед этим они с товарищем повредили вышку оператора сотовой связи.

О задержании шести человек в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях, которые, по данным силовиков, совершали теракты на железной дороге и объектах связи, стало известно ранее 26 сентября. В отношении всех фигурантов возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Они также проходят подозреваемыми по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.