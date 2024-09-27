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16:27, 27 сентября 2024Спорт

18-летняя велогонщица умерла после падения на юниорском ЧМ

18-летняя швейцарская велогонщица Фуррер умерла после падения на юниорском ЧМ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alex Grimm / Reuters

Швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер умерла в больнице после падения на юниорском чемпионате мира, который проходит в Цюрихе. Об этом сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

Инцидент произошел в четверг, 26 сентября, во время шоссейной велогонки. 18-летняя спортсменка в результате падения получила черепно-мозговую травму, после чего ее на вертолете доставили в госпиталь в крайне тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти Фуррер.

«Международное велосипедное сообщество потеряло гонщицу с блестящим будущим. Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Фуррер», — говорится в сообщении UCI.

Ранее Фуррер выступила на чемпионате мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Она финишировала 44-й.

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      Алексей Гусев
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