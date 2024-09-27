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17:02, 27 сентября 2024Путешествия

90-летний турист дважды перенес остановку сердца на пляже и выжил

Murcia Today: 90-летний турист дважды перенес остановку сердца на пляже Майорки

Фото: Juan Medina / Reuters

Французский турист дважды перенес остановку сердца на острове Майорка в Испании и выжил. Об этом сообщил портал Murcia Today.

24 сентября 90-летний мужчина отдыхал на пляже Плайя-де-Муро и внезапно потерял сознание. Очевидцы произошедшего сразу обратились за помощью к спасателям, которые были неподалеку.

Они совершали реанимационные действия, пока на место происшествия не прибыла машина скорой помощи. Сначала турист пришел в себя на несколько минут, но после этого у него снова произошла остановка сердца.

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Мужчине продолжили делать искусственное дыхание, и в конце концов пульс удалось восстановить. После этого отдыхающего доставили в больницу. Отмечается, что он пошел на поправку.

Ранее отец двоих детей из Австралии отправился в круиз с семьей и не выжил. Мужчина неожиданно потерял сознание во время остановки лайнера в Вануату.

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      Мария Борисова
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