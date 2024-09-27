Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:17, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев предрек возвращение Урганта на Первый канал

Блогер Лебедев заявил, что после Познера на Первом канале появится Ургант

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предрек возвращение телеведущего Ивана Урганта на Первый канал на фоне новостей о появлении на нем Владимира Познера. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что многочисленные новости о Познере были необходимы, чтобы после них сообщить о его возвращении на Первый канал. «Там, глядишь, и Ургант подсосется», — порассуждал Лебедев.

Ранее дизайнер прокомментировал отказ Познера работать на западном телевидении. Лебедев заявил, что журналиста нельзя назвать дураком, чтобы он соглашался на такое сотрудничество.

18 сентября появились сообщения о том, что Познер вернется на Первый канал с программой «Турецкая тетрадь». Сам же журналист назвал новости о возвращении преувеличением и уточнил, что «Турецкая тетрадь» — это документальный фильм, работу над которым Познер предложил Первому каналу полтора года назад. Он назвал новость о своем возвращении и правдой, и неправдой.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

      Чат-боты разучились говорить «я не знаю»

      Очевидцы сняли на видео первые моменты после взрыва на заправке в Дагестане

      Упали продажи крупнейшего в России производителя грузовиков

      МВД Дагестана пообещало выяснить причины взрыва на заправке

      Иранец обворовал россиянку у отеля в Таиланде и попал на видео

      Гастроэнтеролог объяснила причины появления чувства голода сразу после еды

      Стала известна причина крушения американского истребителя над Желтым морем

      Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале увеличилось

      Мощность очков дополненной реальности Apple вырастет в разы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше