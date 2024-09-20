Лебедев прокомментировал отказ Познера работать на западном телевидении

Блогер Лебедев заявил, что Познер не дурак, чтобы работать на западном ТВ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на сообщение об отказе советского и российского журналиста Владимира Познера работать на западном телевидении. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал новость о том, что Познер отказался от предложений о сотрудничестве с западным ТВ из-за требований высказаться «определенным образом» о президенте России Владимире Путине. «Познер не такой дурак, чтобы на это подписываться», — заявил блогер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Познера убежденным патриотом. Он отметил, что у журналиста есть последовательная и крепкая гражданская позиция.

В интервью изданию Forbes Познер сообщил, что после начала спецоперации на Украине он получил предложение о сотрудничестве от нескольких западных телеканалов. Однако журналист отказался от них. По словам Познера, его не устроило условие высказаться «определенным образом» о Путине.