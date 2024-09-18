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17:02, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

Познер вернется на Первый канал

РБК: Владимир Познер вернется на Первый канал с программой «Турецкая тетрадь»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известный телеведущий Владимир Познер вернется на Первый канал. Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что новая программа ведущего будет называться «Турецкая тетрадь».

Также отмечается, что в эфир Первого канала вернется программа «Пусть говорят». Ее ведущим будет Дмитрий Борисов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Познера патриотом. Он заявил, что считает его таковым, несмотря на его критику происходящего в России. Представитель Кремля назвал позицию Познера крепкой и последовательной.

В интервью изданию Forbes Познер рассказал, что западные телеканалы предлагали ему работу. Однако журналист отказался от всех подобных приглашений. По его словам, его не устроило условие каналов высказаться «определенным образом» о президенте России Владимире Путине.

В 2022 году Познер рассказал, почему его программа перестала выходить на Первом канале. Это решение, отметил он, было обусловлено изменением сетки вещания телеканала. Он добавил, что его передача вернется в эфир после завершения спецоперации на Украине.

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