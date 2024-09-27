Байден усомнился в «плане победы» Зеленского

Politico: Байден с сомнением относится к «плану победы» Зеленского

Президент США Джо Байден с сомнением относится к «плану победы» украинского президента Владимира Зеленского, а также к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«По словам двух человек, знакомых с внутренними разговорами, президент и его ближайшие помощники с некоторым сомнением относятся к "плану победы" Зеленского», — утверждается в публикации.

По данным источников, помощники американского лидера также «в частном порядке ставят под сомнение» нападение ВСУ на Курскую область, так как ради него Киев перебросил войска с других направлений. Кроме того, власти США обеспокоены «долгосрочной траекторией конфликта».

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден и его украинский коллега проведут переговоры 12 октября в Германии, где обсудят «план победы» Зеленского.