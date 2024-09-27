Белоусов рассказал об успехе ВС России на красноармейском направлении

Белоусов: ВС РФ уверенно продвигаются вперед на красноармейском направлении

Российские бойцы уверенно продвигаются вперед на красноармейском (покровском) направлении, уничтожая противника. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении, уничтожаете противника и занимаете более выгодные рубежи, приближая нашу победу», — отметил министр.

Кроме того, глава МО поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге. Он выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность.

20 сентября Андрей Белоусов обратился к участникам специальной военной операции, взявшим штурмом населенный пункт Георгиевка Донецкой народной республики. В связи с этим министр поздравил командиров и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады, которая носит имя первого главы ДНР Александра Захарченко.

Ранее Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничных регионов — Курской, Белгородской и Брянской областей.