Бывшего начальника вещевого управления Минобороны России оставили под стражей

Суд продлил арест экс-главе вещевого управления Минобороны РФ Демчику

По решению 235-го гарнизонного военного суда оставлен под стражей бывший начальник вещевого управления Минобороны России Владимир Демчик, обвиняемый в коррупции при исполнении госконтракта на пошив обмундирования для военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

Срок ареста фигуранту уголовного дела продлен до 1 ноября. Слушания проходили в закрытом режиме.

Демчик обвиняется в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей в ходе реализации контрактов на пошив головных уборов для нужд Минобороны России.

Полковник запаса Владимир Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года, а затем стал заместителем генерального директора ООО «Текстильная торговая компания». Его арестовали 6 августа, предъявив обвинения в получении взятки в размере четырех миллионов рублей.