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18:44, 27 сентября 2024Бывший СССР

Депутат Рады пообещал передать в Конгресс CША данные о коррупции в офисе Зеленского

Депутат Рады Дубинский передаст в Конгресс CША данные о коррупции в ОП Украины

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский пообещал передать в Конгресс CША данные о коррупции в Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Поручил своей юридической команде передать в Конгресс США всю имеющуюся у нас информацию о коррупции в Офисе президента Зеленского», — говорится в публикации.

Он добавил, что также соберет сведения о получении взятки заместителем главы ОП Олегом Татаровым, который отвечает в президентской администрации за силовой блок.

В своем посте Дубинский также уличил представителей Демократической партии США в попытке превратить Зеленского в политический козырь. По его словам, перед выборами республиканцы планируют сделать обратное и начнут критиковать коррупцию в правительстве Зеленского.

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      Глеб Палехов
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