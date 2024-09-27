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14:53, 27 сентября 2024Россия

Детей из соццентра привели на экскурсию к «радушным хозяевам» из российского СИЗО

В Мурманской области детям провели экскурсию по кинологическому объекту СИЗО

Фото: УФСИН России по Мурманской области

В Апатитах Мурманской области детей из центра соцреабилитации привели на экскурсию к городскому СИЗО-2. Об этом сообщается в Telegram-канале УФСИН по региону.

Как рассказали в управлении ведомства, воспитанникам соццентра показали кинологический городок, тренировку и кормление служебных собак. На объекте ФСИН их сопровождал старший инструктор кинологической группы отдела охраны СИЗО Дмитрий Васильев.

«В роли радушных хозяев и компетентных экскурсоводов выступили кинологи апатитского следственного изолятора №2 (...) В конце экскурсии кинологи СИЗО-2 рассказали детям о возможности поступления в учебные заведения ФСИН», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Баунтовском районе Бурятии открылся профильный полицейский класс, ученики которого будут посещать отделы полиции, изучать строевую подготовку и встречаться с силовиками на классных часах. На одном из первых уроков оперативники показывали ученикам оружие.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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