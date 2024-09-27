Названы возможные потери Джей Ло из-за развода с Беном Аффлеком

In Touch Weekly: Бен Аффлек может отсудить у Дженнифер Лопес часть состояния

Команда американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес опасается, что артистка может потерять половину состояния после развода с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет In Touch Weekly.

По словам инсайдера, исполнительница «швыряется деньгами, словно она миллиардерша, хотя это вовсе не так». На данный момент состояние Лопес оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Источник пояснил, что финансовая команда певицы сказала ей контролировать свои расходы.

«Она регулярно тратит несколько сотен тысяч долларов в день на дизайнерскую одежду для себя и своего окружения. То, как она сейчас тратит деньги, — это безумие, но она говорит, что это делает ее счастливой, так что это того стоит — конец истории», — добавил собеседник портала.

Также существует большая вероятность того, что при расторжении брака артистке придется выплатить 150 миллионов долларов бывшему мужу, а еще 50 миллионов долларов потратит на бракоразводный процесс, уточняет In Touch Weekly.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес надеется, что Бен Аффлек будет бороться за то, чтобы вернуть ее.