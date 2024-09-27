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18:58, 27 сентября 2024Экономика

Эксперт предостерег россиян от оформления нескольких льготных ипотек

Эксперт Подшиваленко: оформившие несколько льготных ипотек наказали сами себя

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Заемщики, которые оформили более одной льготной ипотеки, наказали сами себя. От такого шага россиян предостерег президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации Денис Подшиваленко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам судебного эксперта, подобные случаи стали выявлять еще в августе. Он отметил, что в отношении таких граждан проведут проверку, по результатам которой Счетная палата заменит им льготную ставку обычной рыночной. «Такие заемщики наказали сами себя (...). Соответственно, те, кто перестарался и набрал лишнего, буду вынуждены возвращать или гасить. Часть из них (оформят банкротство) или вернут квартиры», — заключил Подшиваленко.

Ранее в этот же день стало известно, что ряд российских банков ужесточили условия по выдаче семейной ипотеки для сбережения лимитов по ней. Так, данные финансовые организации сокращают срок кредита, выдают семейную ипотеку только зарплатным клиентам или заемщикам с большим первоначальным взносом.

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      Полина Кислицына
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