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00:15, 27 сентября 2024Россия

Еще два беспилотника сбили в российском регионе

Губернатор Голубев: еще два беспилотника сбили в Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотника в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Подразделения ПВО продолжают отражать воздушную атаку противника. На данный момент возле Новошахтинска уничтожено еще два БПЛА», — написал губернатор.

Глава региона отметил, что в результате пострадавших и разрушений нет.

В 23:12 26 сентября система ПВО сбила беспилотник возле Новошахтинска. Пострадавших и разрушений также не было зафиксировано.

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      Евгений Силаев
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