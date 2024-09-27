Еще два беспилотника сбили в российском регионе

Губернатор Голубев: еще два беспилотника сбили в Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотника в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Подразделения ПВО продолжают отражать воздушную атаку противника. На данный момент возле Новошахтинска уничтожено еще два БПЛА», — написал губернатор.

Глава региона отметил, что в результате пострадавших и разрушений нет.

В 23:12 26 сентября система ПВО сбила беспилотник возле Новошахтинска. Пострадавших и разрушений также не было зафиксировано.