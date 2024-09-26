Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Голубев: беспилотник сбили в Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В 23:12 в районе Новошахтинска силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

Ранее в Курской области росгвардейцы сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга». Объект заметили ночью над лесом и сбили прицельным огнем из стрелкового оружия.

Утром 26 сентября еще один украинский дрон был перехвачен над Брянской областью. Никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.