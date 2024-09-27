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18:28, 27 сентября 2024Забота о себе

Гастроэнтеролог объяснила причины появления чувства голода сразу после еды

Гастроэнтеролог Радж: голод после еды появляется из-за проблем со здоровьем

Фото: Pablo Merchán Montes / Unsplash

Если после еды человек чувствует голод, это может указывать на неправильное питание или проблемы со здоровьем, считает гастроэнтеролог Рошини Радж. Причины появления чувства голода сразу после еды она назвала изданию Men's Health.

По словам Радж, чаще всего из-за стола встают голодными, если в еде было мало клетчатки. Она объяснила, что пищевые волокна дают ощущение сытости, а еще способствуют высвобождению гормонов, которые подавляют аппетит.

Радж также отметила, что сытость не появляется из-за привычки есть с телефоном, книгой или перед телевизором. Такой же эффект дает стресс или недосып, добавила она. Гастроэнтеролог пояснила, что мозгу приходится концентрироваться на нескольких действиях и сигналы о сытости обрабатываются с опозданием.

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Также голод сразу после еды, по словам Радж, может сигнализировать о таких заболеваниях, как диабет второго типа и ожирение. Наконец, есть и очевидная причина, продолжила врач, — это слишком маленькая порция еды. Кроме того, она подчеркнула, что голод будет сильнее у людей с развитой мускулатурой, так как мышцам нужно много калорий.

Ранее генетик Тим Спектор призвал есть овсяную кашу, так как она способствует снижению уровня холестерина. Он отметил, что для получения результата овсянку надо есть каждый день.

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      Екатерина Улитина
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