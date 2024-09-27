Генсек НАТО объяснил причины предоставления Украине большего количества оружия

Столтенберг: кратчайший путь к миру на Украине — это предоставлять больше оружия

Кратчайший путь к миру на Украине — это предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) большего количества оружия. Об этом в своей статье по итогам 10-летнего пребывания на посту генерального секретаря НАТА заявил Йенс Столтенберг. Она опубликована на официальном сайте Североатлантического альянса.

По словам генсека, предоставляя Украине больше оружия, НАТО может заставить Москву понять, что она не может победить на поле боя.

«Единственный вариант для России — сесть за стол переговоров. Как это ни парадоксально, кратчайший путь к миру и диалогу на Украине — это предоставление большего количества оружия», — сказал он.

Ранее Столтенберг подвел итоги своего пребывания на посту генсека НАТО. Он отметил, что за 10 лет под его руководством альянс укрепил оборону и впервые в истории разместил десятки тысяч боеспособных солдат на восточном фланге.